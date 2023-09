‘ইডি-সিবিআই আমার দলের লোককে যেদিন ধরবে খুশি হব’, রূপার মন্তব্যে অস্বস্তিতে বিজেপি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ‘ইডি-সিবিআই আমার দলের লোককে যেদিন ধরবে, যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছে’ সেদিন আমি ভীষণ খুশি হবো,‘ বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এমন বিস্ফোরক মন্তব্যে বেজায় অস্বস্তিতে বিজেপি। আর রূপার এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করছে তৃণমূল। এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের অংশটুকু তুলে ধরেই কেন্দ্রের চক্রান্তের অভিযোগে সরব হয়েছে ঘাস ফুল শিবির। কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, ‘বিজেপির হেভিওয়েট নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই নিজের দলের উপর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছেন। তিনিও মনে করেন, বিজেপির যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। গ্রেপ্তার করা না হলেও ইডি-সিবিআই অন্তত দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করুক।‘

বুধবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে যাওয়া আটকাতেই অভিষেককে ওই দিনই ইডি দিয়ে তলব করে কেন্দ্র সরকার হেনস্তা করতে চাইছে বলে তোপ তৃণমূলের। তবে এবার রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক মন্তব্যকেই তৃণমূল হাতিয়ার করতে চাইছে। এদিনই এই ভিডিওটি পোস্ট করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে বিজেপির তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

In a startling confession, @BJP4Bengal heavyweight and former Rajya Sabha MP @RoopaSpeaks, has pulled back the curtain on the putrid underbelly of her own party.

With brutal candor, she has admitted that within the BJP’s hallowed halls reside corrupt leaders who, by all rights,… pic.twitter.com/2QCSaaz6rm

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 13, 2023