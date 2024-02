Indian Student Attacked in US | ‘দয়া করে বাঁচান’, আমেরিকার রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণভিক্ষা ভারতীয় পড়ুয়ার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মার্কিন মুলুকে ফের আক্রান্ত ভারতীয় পড়ুয়া (Indian Student Attacked in US)। এবার শিকাগো (Chicago) শহরে নৃশংস হামলার শিকার হলেন সৈয়দ মাজাহির আলি (Syed Mazahir Ali) নামে ওই পড়ুয়া। সৈয়দ হায়দরাবাদের (Hyderabad) লঙ্গর হৌজ এলাকার বাসিন্দা। আমেরিকায় তিনি স্নাতোকত্তর স্তরের পড়াশোনা করতে গিয়েছেন। ইন্ডিয়ানা ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি। জানা গিয়েছে, চার ছিনতাইবাজের (Robber) হামলার মুখে পড়েন সৈয়দ। ইতিমধ্যেই ঘটনার একাধিক ছবি এবং ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সৈয়দের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, খাবার কিনে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় চার ছিনতাইবাজ তাঁর ওপর হমলা চালায়। এদিকে, ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সৈয়দের পেছনে তিন ছিনতাইবাজ ছুটছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ক্যাম্পবেল অ্যাভেনিউতে। সৈয়দের বাড়ি থেকে ঘটনাস্থল বেশ কাছে।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সৈয়দ হামলাকারীদের থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছুটছেন। এদিকে দৌড়তে দৌড়তে একটা সময়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে মাটিতে মুথ থুবড়ে পড়ে যান সৈয়দ। এরপরই হামলাকারীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে মারধর করতে থাকে। মারধরের পর পর হামলাকারীরা সৈয়দের ফোনও ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। এদিকে, ব্যক্তিগত ভিডিওটির শেষে সৈয়দকে সাহায্যের জন্য কাতর আর্তি জানাতে শোনা যায়।

A Hyderabadi student, pursuing masters degree at Indiana #WeslayUniversity in Chicago was seriously injured in an attack by armed robers near his house at Campbell Ave, Chicago.

