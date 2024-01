Iran Blast | ইরানের জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ, পাশে দাঁড়াল ‘বন্ধু’ ভারত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ইরানের জোড়া বিস্ফোরণের (Iran Blast) ঘটনায় শোকপ্রকাশ করল ভারত। ইরানের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র (Ministry of External Affairs official spokesperson) রণধীর জয়সওয়াল (Randhir Jaiswal) এক্স (X) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘ইরানের ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, শোকাহত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইরান সরকার ও সেদেশের নাগরিকদের পাশে রয়েছি আমরা। হতাহতদের পরিবারের জন্য আমাদের প্রার্থনা সঙ্গে রয়েছে।’

We are shocked and saddened on the terrible bombings in the Kerman City of Iran. At this difficult time, we express our solidarity with the government and people of Iran.

Our thoughts and prayers are with the families of the victims and with the wounded.

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 4, 2024