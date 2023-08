ইনস্টা থেকে কোহলির আয় মাসে সাড়ে ১১ কোটি! উপার্জন অতটাও নয়, সাফাই বিরাটের  

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের জন্য বিরাট কোহলির রোজগার মাসে ১১.৪৫ কোটি টাকা। ইনস্টাগ্রাম থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করা এশিয়ান খেলোয়াড় তিনিই। ইনস্টা থেকে তাঁর উপার্জনের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সকলেই চোখ কপালে তুলেছেন। যদিও বিরাটের চেয়েও ইনস্টা থেকে বেশি উপার্জন করেন রোনাল্ডো ও মেসি।

জানা গিয়েছে, ইনস্টায় কোহলির ফলোয়ার্স সংখ্যা ২৫৬ মিলিয়ন। ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ফলোয়ার্স সংখ্যায় মেসি-রোনাল্ডোর পিছনে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি শিডিউলিং টুল হুপার এইচকিউ এই ফটো এবং ভিডিয়ো শেয়ারিং অ্যাপ থেকে ইনস্টাগ্রাম সর্বাধিক উপার্জনকারী সেলিব্রিটিদের নাম এবং আয় প্রকাশ করেছিল। জানা গিয়েছিল, ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের জন্য ১১.৪৫ কোটি টাকা রোজগার করেন বিরাট কোহলি। কোহলির এই উপার্জনের খবর ছড়িয়ে পড়তে সকলেই চোখ কপালে তুলেছেন। যদিও কোহলির দাবি, ইনস্টা থেকে তাঁর উপার্জন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত খবর ডাহা মিথ্যে। এতটাও তিনি আয় করেন না ইনস্টা থেকে। গত ১২ অগস্ট একটি টুইট করে কোহলি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন, ইনস্টা থেকে তাঁর উপার্জন সংক্রান্ত খবরটি একেবারেই সঠিক নয়। কোহলি টুইটে লিখেছেন, ‘যদিও আমি জীবনে যা পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। কিন্তু আমার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উপার্জন নিয়ে যে খবর ছড়াচ্ছে, সেটা সঠিক নয়।’

While I am grateful and indebted to all that I’ve received in life, the news that has been making rounds about my social media earnings is not true. 🙏

— Virat Kohli (@imVkohli) August 12, 2023