‘দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা’, এনসিআরবির রিপোর্টে উল্লসিত তৃণমূল

কলকাতা: দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা। এমনটাই বলছে পরিসংখ্যান। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি লক্ষ জনসংখ্যার নিরিখে কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে একথা বলাই যায় রাজ্য সরকার যে তথ্য কেন্দ্রকে সরবরাহ করেছিল তার ভিত্তিতেই এই রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। সেই রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে ৮৬.৫ অপরাধ হয়েছে কলকাতায়। পুনেতে এই সংখ্যা ২৮০.৭, হায়দরাবাদে ২৯৯.২। কলকাতায় অপরাধের হার কমেছে বলেও রেকর্ডে উল্লেখ রয়েছে। ২০২১ সালে কলকাতায় অপরাধ ছিল প্রতি লক্ষে ১০৩.৪। এবছর সেটা ১৬ শতাংশ কমে গিয়েছে। দেশের মধ্যে তৃতীয়বারের জন্য কলকাতা নিরাপদ শহর হিসাবে বিবেচিত হল।

কলকাতা নিরাপদ শহরের তালিকায় আসা নিয়ে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল। এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় সবথেকে কম অপারাধের মাত্রা। আর দেশের রাজধানীতে সবথেকে বেশি। দিল্লিতে যেখানে প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে অপরাধের হার ১৯৫২.৫ কলকাতায় মাত্র ৮৬.৫। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দপ্তর কোচি, ইন্দোর, জয়পুর, পাটনায় প্রতি লক্ষে ক্রাইম রেট হাজারের বেশি দেখিয়েছে।

National Crime Record Bureau’s latest report shows that Kolkata has the lowest rate of crimes amongst all cities of the country, where as national capital records the highest rate. In Delhi, where rate of crime is 1952.5 per One Lakh people, Kolkata has only 86.5. Home…

