‘মাথা বাকি’, কালীঘাটের কাকুর গ্রেপ্তারিতে তাৎপর্যপূর্ণ টুইট শুভেন্দুর, ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল

কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’র গ্রেপ্তারির পরই রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। টুইটে তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে পালটা ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

Sujay Krishna Bhadra aka “Kalighat-er Kaku” Arrested.

The long arm of the Law is finally reaching towards the masterminds & the biggest beneficiaries.

NO ONE WILL BE SPARED. THE HIGH & MIGHTY WILL GO TO JAIL.

TIME IS TICKING…

Know the Associates of “Kalighat-er Kaku”:- pic.twitter.com/MDUtpKe1CU

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) May 30, 2023