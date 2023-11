মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত! বড় দাবি নিশিকান্ত দুবের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে এমনই দাবি করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

এর প্রতিক্রিয়া জানাতে মহুয়া এদিন পালটা পোস্ট করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল সাংসদ লেখেন, যেসব সংবাদমাধ্যম আমার জবাব চাইছেন তাঁদের জানাচ্ছি, প্রথমত, সিবিআইকে আগে আদানির ১৩ হাজার কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে এফআইআর দায়ের করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নিরাপত্তা নীতি কতটা বিপজ্জনক হলে বিদেশি শেয়ার সমৃদ্ধ আদানির কোম্পানি ভারতের নৌ ও বিমানবন্দর কেনার জন্য সরকারি মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টা আগে দেখা হোক। তারপর আমার কত জোড়া জুতো তা যদি গুনতে চায় সিবিআই, তা হলে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

For media calling me- my answer:

1. CBI needs to first file FIR on ₹13,000 crore Adani coal scam

2. National security issue is how dodgy FPI owned (inc Chinese & UAE ) Adani firms buying Indian ports & airports with @HMOIndia clearance

Then CBI welcome to come, count my shoes

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 8, 2023