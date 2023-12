‘বস্ত্রহরণ করেছে, এবার মহাভারতের যুদ্ধ হবে’, কী ইঙ্গিত দিলেন মহুয়া?

নয়াদিল্লি: ‘এবার মহাভারতের যুদ্ধ হবে’। লোকসভায় প্রবেশের আগে শুক্রবার এমনই মন্তব্য করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ‘ক্যাশ ফর কোয়ারি’ মামলায় এদিন সংসদে পেশ হতে চলেছে এথিক্স কমিটির প্যানেল রিপোর্ট। এদিন বাতিল হয়ে যেতে পারে তাঁর সাংসদ পদ। সেনিয়ে প্রশ্ন করা হলে মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘মা দুর্গা এসে গিয়েছেন। এবার দেখুন কী হয়…।’ তাঁর সংযোজন, ‘মানুষের উপর যখন ধ্বংসাত্মক মনোভাব চেপে বসে তখন বিবেক মরে যায়। ওরা বস্ত্রহরণ করেছিল, এবার মহাভারতের যুদ্ধ দেখবে।’ বাংলা কবিতা উদ্ধৃত করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘নজরুল ইসলামের একটি কবিতা আছে। অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।’

