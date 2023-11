‘মোদি ও আদানির এত ভয়!’ এথিক্স কমিটির বৈঠক পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে সরব মহুয়া

নয়াদিল্লি: বৈঠক পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে এথিক্স কমিটিকে একহাত নিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গৌতম আদানিকে কটাক্ষ করেন তিনি। লেখেন, ‘মোদি এবং আদানি এতটা ভীত!’ মঙ্গলবার মহুয়ার বিরুদ্ধে লোকসভায় টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগের তদন্তে বৈঠকে বসার কথা ছিল এথিক্স কমিটির। কিন্তু সেই বৈঠক পিছিয়ে যায় দু’দিন। বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসবে এথিক্স কমিটির ১৫ জন সদস্যের প্যানেল। এই সদস্যদের মধ্যে বিজেপি সাংসদরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

No draft report circulated as is norm but will be “adopted “ on Nov 9. Mtng postponed to clash with INC MP’s nomination date so he can’t come. BJP calling allies to ensure attendance to adopt via majority. Chartered flight to fly in MP state prez.

How scared Adani & Modi are!

