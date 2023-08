‘জয় চন্দ্রযান-৩’, চাঁদ ছোঁয়ায় ইসরোর সাফল্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন মমতার

কলকাতা: ইতিহাস তৈরি করল ভারত। চাঁদের মাটিতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩। বুধবার নির্ধারিত সময়েই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোনও দেশ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখতে পারেনি। ভারতই প্রথম দক্ষিণ মেরুতে পা রাখল।

দেশের এই মহান সাফল্যের পর সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘জয় চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রাভিযানে এই দুর্দান্ত সাফল্যের জয়। ইসরোর জয়। ভারত যে বিজ্ঞানচর্চায় ও প্রযুক্তিতে কতটা এগিয়ে গিয়েছে, তা আজ প্রমাণ করে দিলেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। এখন ভারতও ‘মহাকাশের সুপার লিগে’ খাতা খুলে ফেলেছে।‘

Hail Chandrayaan-3!

Hail its stupendous success!!

Hail @isro!!

Hail our nation’s magnificent achievement in sending an exploration mission successfully to the Moon!!

Our scientists have testified the country’s scientific and technological progress. India is now in the super…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 23, 2023