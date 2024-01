নতুন বছরের শুরুতেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মোদি, কী লিখলেন এক্স হ্যান্ডেলে?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দেখতে দেখতে পার হল আরও একটি ইংরেজি বছর।তাই নতুন বছরের শুরুতেই দেশবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। বলেন, ‘২০২৪ সাল সকলের অসাধারণ কাটুক।’

এদিন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ‘সকলকে ২০২৪ সালের শুভেচ্ছা জানাই। এই নতুন বছর আপনাদের সকলের জন্য সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক এই কামনাই করি।’

Wishing everyone a splendid 2024! May this year bring forth prosperity, peace and wonderful health for all.

নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই! আশা করি ২০২৪ সাল আপনাদের সকলের জন্য খুশি, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। আসুন আমরা সকলে মিলে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করি।’

Warm New Year greetings to all! May the Year 2024 bring happiness, peace and prosperity for everyone. Let us welcome the New Year with a renewed commitment to contribute to inclusive and sustainable development.

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2024