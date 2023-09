পর্যটনে দেশের সেরার তকমা পেল বাংলার গ্রাম, উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা: বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের এই মন্দির। এবার সেই কিরীটেশ্বরীকে দেশের ‘সেরা পর্যটন গ্রাম’ হিসেবে মনোনীত করল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরীকে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করেছে। দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ৭৯৫টি আবেদনের মধ্যে থেকে ২০২৩ সালের ‘সেরা পর্যটন গ্রাম প্রতিযোগিতা’ হয়েছিল। সেখানেই এই নির্বাচন হয়েছে৷ আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি গ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাই। জয় বাংলা!’

Glad to share and announce that Kiriteshwari in the Murshidabad district of West Bengal has been selected by the Ministry of Tourism, Government of India, as the Best Tourism Village of India. The selection has happened in the Best Tourism Village Competition,2023, from among 795…

