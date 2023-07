‘ক্ষত সারিয়ে মানবতার শিখা জ্বালাবে ইন্ডিয়া’, মণিপুর হিংসা নিয়ে ফের সরব মমতা

কলকাতা: মণিপুরে হিংসা নিয়ে ফের সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় টুইটারে মমতা লিখেছেন, “ক্ষত সারিয়ে মানবতার শিখা জ্বালাবে ‘ইন্ডিয়া’।” সেই সঙ্গে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘নীরবতা’কেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার সেখানে গিয়েছে বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র প্রতিনিধি দল। রবিবারই ছিল সফরের শেষ দিন। সেই সফর শেষের পরই ফের উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন মমতা।

গত দুমাসেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে মণিপুর। মেইতি এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। সম্প্রতি উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে দুই মহিলাকে গণধর্ষণ ও তাঁদের বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। গত ৪ মে মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়। তা প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরেই একে একে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় অমিত শার মন্ত্রক।

এমন পরিস্থিতিতে রবিবার টুইটারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, “মণিপুরের হৃদয় বিদারক কাহিনি শুনে আমার হৃদয় ব্যথিত। মনুষ্য জীবনে ঘৃণার নির্মম অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা সহ্য করা কখনওই উচিত নয়।” তারপরই মোদি সরকারকে নাম না করে তাঁর আক্রমণ, তবুও ক্ষমতায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা নীরব। মণিপুরবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানিয়েছেন মমতা। তিনি বলেছেন, “আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি।”

My heart aches deeply upon hearing the heart-wrenching stories from Manipur. Human lives should never endure the agonies of hatred’s cruel experiments. Yet, in the face of silence from those in power, let us find solace in knowing that INDIA will mend wounds and rekindle the…

