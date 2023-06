বাংলায় ‘আদিপুরুষ’ নিষিদ্ধের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা, শুনানি ২৭ জুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মুক্তির পর থেকেই চরম বিতর্কের শিকার হয়েছে ‘আদিপুরুষ’। নেপালেও ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে প্রভাস ও কৃতি স্যানন অভিনীত ‘আদিপুরুষ’ নিষিদ্ধ করার জন্য জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল। আগামী ২৭ জুন সেই মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে।

#CalcuttaHighCourt on June 27 will hear a crucial PIL seeking ban on the screening of ‘#Adipurush‘ in WB.

PIL has been filed by Debdeep Mondal, Tanmay Basu, has claimed that although the film has been inspired by the great Indian epic of Ramayana, in reality the events depicted… pic.twitter.com/qKgvN3lARc

— IANS (@ians_india) June 25, 2023