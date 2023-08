২৩ অগাস্টকে জাতীয় মহাকাশ দিবস ঘোষণা, দেশে ফিরেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদির

বেঙ্গালুরু: দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেই শনিবার সাতসকালে বেঙ্গালুরুতে ইসরো’র সদর দপ্তরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান তিনি। পাশাপাশি, ২৩ অগাস্টকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করলেন তিনি। সেইসঙ্গে চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণস্থলের নাম রাখলেন ‘শিবশক্তি’।

এদিন ইসরো পৌঁছেই চেয়ারম্যান এস সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর ঘুরে দেখেন চন্দ্রযান ৩-এর পরীক্ষাগার। গর্বিত প্রধানমন্ত্রীর মুখে ছিল, ‘জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান’ ধ্বনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাদের ধৈর্য, পরিশ্রম, চিন্তাধারা, উদ্যমকে স্যালুট। আপনারা দেশকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেলেন, সেটা কোনও সাধারণ সাফল্য নয়। এই অনন্ত অন্তরীক্ষে ভারতের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের শঙ্খধ্বনি। ইন্ডিয়া ইজ অন দ্য মুন। আমাদের অশোক স্তম্ভের ছাপ এখন চাঁদের মাটিতে। আমরা যেখানে পৌঁছে গিয়েছি, সেখানে আর কেউ কখনও পৌঁছোতে পারেনি। আমরা যা করে দেখিয়েছি, তা আগে কেউ কখনও করে দেখাতে পারেনি। এটা আজকের ভারত। নির্ভীক ভারত।’

Interacting with our @isro scientists in Bengaluru. The success of Chandrayaan-3 mission is an extraordinary moment in the history of India’s space programme. https://t.co/PHUY3DQuzb

তাঁর কথায়, ‘আমার চোখের সামনে ২৩ অগাস্টের সেই সন্ধ্যার এক এক সেকেন্ড বার বার ভেসে আসছে। চাঁদের মাটিতে বিক্রম নামতেই গোটা দেশ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। ওই মুহূর্তটা অমর হয়ে গেল। ওই মুহূর্ত আমার কাছে সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক। সমস্ত ভারতীয়ের মনে হয়েছে, এই জয় তাঁর নিজের। সমস্ত ভারতীয়ের মনে হচ্ছিল, সে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় পাশ করেছে। সবটাই সম্ভব করে দেখিয়েছেন দেশের বৈজ্ঞানিকরা। আপনাদের যতই প্রশংসা করি না কেন, তা কম হবে।’ তিনি বলেন, ‘ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মজবুত পা জমিয়েছে। সেই ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বিক্রমের বিশ্বাস, অন্যদিকে প্রজ্ঞানের পরাক্রম। প্রজ্ঞান চাঁদের জমিতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের মিশন যে অংশকে এক্সপ্লোর করবে, সেটি সব দেশের জন্য মুন মিশনের নয়া রাস্তা উন্মোচন করে দেবে।’ এদিন দেশে পৌঁছেই বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের বাইরে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন মোদি। এরপর ইসরোর কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। বেঙ্গালুরুতে অবতরণের পরই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী ইসরো বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেন।

Landed in Bengaluru. Looking forward to interacting with our exceptional @isro scientists who have made India proud with the success of Chandrayaan-3! Their dedication and passion are truly the driving forces behind our nation’s achievements in the space sector.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2023