বিজয় দিবসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বিজয় দিবসে ভারত-পাক যুদ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৯৭১ সালে আজকের দিনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান।

শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে ১৬ ডিসেম্বরের নায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোদি লেখেন, আজ, বিজয় দিবসে, আমরা সেইসব সাহসী বীরদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যারা ১৯৭১ সালে নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের সেবা করেছিলেন। সেদিনের যোদ্ধাদের নিষ্ঠা ও বীরত্ব আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তাঁদের উৎসর্গ ও আত্মত্যাগ দেশবাসীর কছে গৌরবের। তাঁদের দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি আজীবন আমাদের হৃদয়ে থাকবে। ভারত তাঁদের সাহসকে স্যালুট জানায়। এদিন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এদিন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

Today, on Vijay Diwas, we pay heartfelt tributes to all the brave heroes who dutifully served India in 1971, ensuring a decisive victory. Their valour and dedication remain a source of immense pride for the nation. Their sacrifices and unwavering spirit will forever be etched in…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2023