ত্রিপুরায় স্বজনহারাদের পাশে মোদি, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ত্রিপুরায় উলটোরথের শোভাযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ জন। এবার স্বজনহারাদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে এই আর্থিক সাহায্য করা হবে।

Rs. 2 lakh ex-gratia from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased and Rs. 50,000 would be given to those injured in the mishap in Tripura: PM @narendramodi

