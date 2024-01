Rahul Gandhi | ‘জয় শ্রীরাম’ শ্লোগান শুনেই মেজাজ হারালেন রাহুল, হিন্দুবিরোধী বলে কটাক্ষ বিজেপি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ জয় শ্রীরাম ধ্বনি (‘Jai Shri Ram’ slogan) শুনে মেজাজ হারালেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi)! এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিজেপি শাসিত অসমের মধ্য দিয়ে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। রাহুলের গাড়ি ঘিরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দেখা যায় বিজেপি সমর্থকদের। জয়রাম রমেশের গাড়ি ঘিরেও শ্লোগান দেন কিছু মানুষ। যদিও কংগ্রেসের অভিযোগ, ন্যায় যাত্রা চলাকালীন রাহুল গান্ধি ও জয়রাম রমেশের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। এদিন রাহুল গান্ধিকে মেজাজ হারাতেও দেখা যায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে। তার পরেই কংগ্রেসকে ‘হিন্দুবিরোধী’ বলে তোপ দেগেছে বিজেপি।

Rahul Gandhi lost his cool after Jai Shri Ram and Modi Modi slogans were raised in his presence. If this is how rattled he is, how will he face the people of this country in days ahead, after the anti-Hindu Congress rejected the invite to be part of the Pran Pratistha in Ayodhya? pic.twitter.com/XsBX4elSBG

— Amit Malviya (@amitmalviya) January 21, 2024