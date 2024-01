Ram Mandir | সুন্দরবন থেকে অযোধ্যায় পৌঁছোল ১০১ কেজি মধু, হায়দরাবাদ থেকে ১,২৬৫ কেজি লাড্ডু

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: সেজে উঠেছে অযোধ্যা (Ayodhya)। প্রস্তুতি তুঙ্গে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের (Ram Mandir) উদ্বোধন। গোটা দেশজুড়ে রাম ভক্তরা অপেক্ষা করছেন রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য। ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) হাত ধরে দুয়ার খুলবে রাম মন্দিরের। ইতিমধ্যে রামলালার আবরণমুক্ত ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাস্কর অরুণ যোগীরাজ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় সাত হাজারের বেশি মানুষ।

২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের আগে রামলালার স্নানের জন্য সুন্দরবন (Sundarban) থেকে ১০১ কেজি মধু পৌঁছোল অযোধ্যায়। পাশাপাশি বাংলার শিল্পের ছোঁয়া রয়েছে ‘রামরাজ্যে’। জানা গিয়েছে, রাম মন্দিরে প্রবেশ পথে দীর্ঘ এক কিলোমিটার রাস্তার দু’ধার সজ্জিত হবে এক বাঙালি শিল্পীর হাতের জাদুতে। রামায়ণের একশোটি খণ্ড মূর্তি দিয়ে সাজাবেন নদিয়ার (Nadia) মৃৎশিল্পী রঞ্জিৎ মণ্ডল। তার জন্য এক হাজার মূর্তি তৈরি করছেন তিনি। তা দিয়ে একটু একটু করে সেজে উঠবে রামমন্দিরের করিডোর।

এছাড়া হায়দরাবাদ (Hyderabad) থেকে কারসেবকপুরমে পৌঁছেছে ১,২৬৫ কেজি লাড্ডু প্রসাদ। শ্রী রাম ক্যাটারিং সার্ভিসেস-এর এন নাগভূষণম রেড্ডি, যিনি এই লাড্ডুগুলি তৈরি করেছেন। ২৫ জন কর্মচারী তিন দিন ধরে লাড্ডু তৈরি করেছেন।

#WATCH | Ayodhya, UP: 1265 kg laddoo prasad reaches Karsevakpuram from Hyderabad. N Nagabhushanam Reddy of Sri Ram Catering Services, who prepared these laddoos says, “…God has blessed my business and my family. I had pledged to prepare 1kg laddoo for each day till I am… pic.twitter.com/iT1bYiETBy — ANI (@ANI) January 20, 2024

এদিকে চণ্ডীগড়েও দেড়শো কুইন্টাল লাড্ডু তৈরির প্রস্তুতি চলছে।

#WATCH | Preparations are underway to make 150 quintal laddoos in Chandigarh ahead of Ram Temple’s ‘pran pratishtha’ ceremony on January 22, in Ayodhya. pic.twitter.com/IYLp6SxWnT — ANI (@ANI) January 20, 2024

অযোধ্যায় প্রদর্শিত হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের রামায়ণ। এটির ওজন ৪৫ কেজি। তিনটি বাক্সে রাখা হয়েছে মহাকাব্য।

#WATCH | Uttar Pradesh: Ramayana worth Rs 1,65,000 displayed in Ayodhya. The weight of the Ramayana is 45 kg and it comes in three boxes. (19.01) pic.twitter.com/WbEsOCpQcZ — ANI (@ANI) January 20, 2024

পাশাপাশি বিহারের ঘি, কর্ণাটকের চন্দন, কেরলের ডাব- এসে পৌঁছেছে অযোধ্যায়।