‘ডাঙ্কি’ থেকে বাদ শানের গাওয়া গান, কী বললেন গায়ক?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: শাহরুখের ‘ডাঙ্কি’ ছবিতে শান ও শ্রেয়ার ‘দূর কহি দূর’ নামে একটি ডুয়েট গানের শুট হয়েছিল কাশ্মীরে। কিন্তু সেই রোমান্টিক গান ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ডাঙ্কি মুক্তির পরই দেখা গেল শাহরুখের এই ছবি থেকে বাদ পড়েছে জনপ্রিয় গায়ক শানের গান। এত সুন্দর গানটিকে কেন হঠাৎ বাদ দিলেন পরিচালক রাজকুমার হিরানি? তা নিয়ে বলিউডের অন্দরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

তবে এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে শান লিখলেন, ‘আজ ডাঙ্কির দিন। আমি খুব এক্সাইটেড। ছবিটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি। আশা করি ছবিটা সবার ভালো লাগবে। তবে এই সুযোগে একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিই। এই ছবিতে আমার আর শ্রেয়ার একটা গান ছিল। যার শুটিং হয়েছিল কাশ্মীরে। সেই গানটা রাজকুমার হিরানি ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেন। আমাকে স্পষ্টই তিনি জানিয়ে ছিলেন, গানটা খুবই সুন্দর, কিন্তু ছবিতে ব্যবহার হলে, ছবির গতি ধাক্কা খাবে। তাই গানটা বাদ দেওয়া হয়েছে। হিরানির এ ধরনের সিদ্ধান্তে আমি আঘাত পায়নি। কারণ, তিনি আমাকে স্পষ্টই একথা জানিয়েছেন, উপযুক্ত সম্মান দিয়েই। আশা করি ভবিষ্যতে হিরানি স্যারের ছবিতে আবার সুযোগ পাব।’

Good Morning !!! Aaj #Dunki Day hai … im super excited!! CAN’T WAIT TO SEE IT !! I’m sure Everyone is Going to love the Movie !!! I just want to clear the air about why my song was not part of the film ..

the song, a beautiful breezy duet ( with @shreyaghoshal ) “Durr kahi…

— Shaan (@singer_shaan) December 21, 2023