দিনহাটায় বিজেপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা: দিনহাটায় বিজেপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার টুইট করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, ‘রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, শয়ে শয়ে তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। দলের এই অবক্ষয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তৃণমূল, তার জেরেই বিজেপি নেতাকে খুন করা হয়েছে।’ শুভেন্দুর কথায়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ। তাই অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ করা উচিৎ।

WB’s Law & Order is in tatters.

BJP leader Prashanta Ray Basunia shot dead in Dinhata; Cooch Behar district; WB. The assailants forcefully entered his house & shot him.

Hundreds of party members are quitting the Regional TMC Party in Dinhata & joining the BJP everyday.

Scared… pic.twitter.com/yhU7ABVQ9N

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) June 2, 2023