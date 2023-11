‘গরিবরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতি’ সংকল্প যাত্রা প্রকল্পের উদ্বোধনে বললেন মোদি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: জাতিগত জনগণনা নিয়ে উত্তাল দেশের রাজনৈতিক মহল। এই আবহে ‘বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা’র উদ্বোধনে জাতিগত জনগণনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এদিন তিনি বলেন, ‘গরিবরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতি।’

