আদিত্য-এল১-এর দ্বিতীয় কক্ষপথ বদল সফল, জানাল ইসরো

বেঙ্গালুরু: ইসরোর সৌরযান আদিত্য-এল১-এর দ্বিতীয় কক্ষপথ বদল সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানিয়েছে ইসরো। ভোর ৩টে নাগাদ ইসরো একটি টুইট করে জানিয়েছে, ISTRAC, বেঙ্গালুরু থেকে আদিত্য-এল১-এর দ্বিতীয় কক্ষপথ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সফল হয়েছে।

Aditya-L1 Mission:

The second Earth-bound maneuvre (EBN#2) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.

ISTRAC/ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru and Port Blair tracked the satellite during this operation.

The new orbit attained is 282 km x 40225 km.

The next… pic.twitter.com/GFdqlbNmWg

— ISRO (@isro) September 4, 2023