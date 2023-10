‘দিল্লিবাসি সাবধান! যন্তরমন্তরে তোলামূলের ‘চোর মচায়ে শোর’ নাটক চলছে’, এক্স হ্যান্ডেলে মিম শুভেন্দুর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ ১০০ দিনের ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ে দিল্লি চলো কর্মসূচী নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচিতে গিয়ে সোমবার রাজঘাটে অবস্থানে বসেছিলেন। কিন্তু মাঝপথেই তুলে দেয় দিল্লি পুলিশ। সেই সভাতেই তৃণমূলের একাধিক নেতা দাবি করেছিলেন তাঁদের জুতো, হারিয়েছে। মোবাইল ফোন চুরি হয়ে গিয়েছে। সেই চুরি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারী।

Dear Delhiites,

Hope you are doing well.

A “demonstration” is expected to take place today, on the streets, somewhere around Jantar Mantar.

I am warning you in advance. Even if the performance seems intriguing, kindly latch on to your mobile phones, wallets, purse & other… pic.twitter.com/XgZ1VBSFMq

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) October 3, 2023