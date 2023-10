মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ ৪০ পড়ুয়া, ভর্তি হাসপাতালে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ দুই স্কুলের মোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সরাই গুলারিয়া এবং বালাপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, খাবারের মধ্যে পোকামাকড় থাকার কারণে খাবারটি বিষাক্ত হয়েছিল। সেই খাবারই পড়ুয়ারা খেয়েছিল। ফলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন প্রত্যেকেই বিপদের বাইরে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন।

#Gorakhpur: About 40 students of two government junior high schools in Sarai Gulharia village & Balapar village fell sick after consuming a midday meal containing insects and worms.

All the sick students were admitted to the Community Health Centre at Chargawan on Saturday and… pic.twitter.com/tyEj7qXa7Q

— IANS (@ians_india) July 16, 2023