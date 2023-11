উত্তরাখণ্ডে টানেল ভেঙে আটকে পড়ল ৪০ জন শ্রমিক,খাবার পৌঁছল পাইপ দিয়ে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডে টানেল ভেঙেছে ২৪ ঘণ্টা আগে।তারমধ্যে আটকে রয়েছে ৪০ জন শ্রমিক।পাইপ দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে খাবার।শ্রমিকদের উদ্ধার করার জন্য সেখানে রয়েছে এনডিআরএফ ও এসডিআরফের দল।কাজ চলছে তৎপরতার সঙ্গে।

রবিবার রাতে উত্তরকাশী-যমুনেত্রী রাস্তায় সিলকিয়া টানেলে ঘটে দুর্ঘটনা।ঘটনার পর উত্তরকাশীর সার্কেল অফিসার জানান, ‘টানেলের ভিতরে উদ্ধারকারী দল ১৫ মিটার পৌঁছেছে। আর ৩৫ মিটার পৌঁছালেই দলের সদস্যরা ৪০ জন আটকে পরা শ্রমিককে নিরাপদে বের করে আনতে পারবেন। দুর্গম পার্বত্য এলাকার এই ভেঙে পড়া টানেলের ভিতরে ঢোকার জন্য শুরু হয়েছে রাস্তা খোরাইয়ের কাজ।’

#WATCH | Uttarakhand | On Uttarkashi Tunnel accident, NDRF’s Assistant Commandant, Karamveer Singh Bhandari says, “All the 40 people trapped inside the tunnel are safe, we have provided water and food to them. Rescue work is underway. We are facing a bit problem as the debris is… pic.twitter.com/VzFq6Ow380

— ANI (@ANI) November 13, 2023