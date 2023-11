দীপাবলিতে সুনককে বিরাটের সই করা ব্যাট উপহার জয়শংকরের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দীপাবলিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের হাতে বিরাট কোহলির সই করা ব্যাট উপহার করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। উপহারের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছাবার্তাও পৌঁছে দেন সুনকের কাছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাসভবনেই দীপাবলি পালন করেন জয়শংকর।

পাঁচদিনের জন্য ব্রিটেন সফরে পৌঁছেছেন বিদেশমন্ত্রী। ডাউনিং স্ট্রিটে দুই মন্ত্রীর দীপাবলি পালনের ছবি পোস্ট করেন জয়শংকর।বিরাটের সই করা সেই ব্যাট হাতে নিয়ে জয়শংকরের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন সুনক। এছাড়াও দীপাবলির উপহার হিসাবে একটি গণেশের মূর্তিও তুলে দেন জয়শংকর।

Delighted to call on Prime Minister @RishiSunak on #Diwali Day. Conveyed the best wishes of PM @narendramodi.

India and UK are actively engaged in reframing the relationship for contemporary times.

Thank Mr. and Mrs. Sunak for their warm reception and gracious hospitality. pic.twitter.com/p37OLqC40N

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 12, 2023