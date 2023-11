ফের কুকথা! অখিলকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানোর দাবি শুভেন্দুর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করলেন সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে।এই অভিযোগে রাজ্যপালের কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার সকালে শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিওতে অখিলকে বলতে শোনা যায়, ‘সেই জন্যই তো ১০ তারিখে আনন্দ বোস… আমরা কি আনন্দ বোস রাজ্যপালের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি? কেন কুণাল ঘোষের পুজোর উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি?হোয়াটসঅ্যাপে কী আছে তোমার? তুমি কেন ১০ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীকে আলোচনার জন্য ডেকেছ ১০০ দিনের কাজের কথা বলতে? আমরা জানি না! হোয়াটসঅ্যাপে কী আছে! তোমার কলঙ্ক আমরা ধরব।ছাড় পাবে না।আমাদেরও আইবি আছে, পশ্চিমবঙ্গের।আমাদেরও ফাইল রেডি।’

Today, I have sent an email to the Hon’ble Governor Dr C. V Ananda Bose regarding a sensational accusation made by the motormouth Minister Akhil Giri. I hope appropriate action will be taken.

The self explanatory details are in the letter and the video clip annexed herewith:- pic.twitter.com/lbucLbjvWS

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) November 6, 2023