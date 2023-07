পঞ্চম কক্ষপথের পরিবর্তন সফল, পৃথিবীর টান কাটিয়ে চাঁদের দিকে চন্দ্রযান-৩

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: চাঁদের দিকে আরও একধাপ এগোল চন্দ্রযান-৩। সফলভাবে সম্পন্ন করল পঞ্চমবারের কক্ষপথ পরিবর্তন। মঙ্গলবার দুপুরে ইসরোর তরফে টুইট করে খুশির খবরটি জানানো হয়। বেঙ্গালুরুতে ইসরোর দপ্তর থেকে চন্দ্রযান-৩-এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা হচ্ছে। চন্দ্রযান-৩ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। এরপর চাঁদের দিকে প্রবেশ করবে মহাকাশযানটি।

Chandrayaan-3 Mission:

The orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru.

The spacecraft is expected to attain an orbit of 127609 km x 236 km. The achieved orbit will be confirmed after the observations.

The next… pic.twitter.com/LYb4XBMaU3

— ISRO (@isro) July 25, 2023