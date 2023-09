চাঁদে রাত কাটিয়ে ফের ঘুম ভাঙবে চন্দ্রযান-৩ এর, বড় আপডেট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: আর মাত্র কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। চাঁদে রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় দফায় কাজ শুরু করতে চলেছে চন্দ্রযান-৩। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় চন্দ্রযান-৩ নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, ‘বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে ইসরোর তরফে। আমরা যখন আজ রাতে ঘুমোতে যাব, চাঁদে হয়ত ততক্ষণে চোখ মেলবে ওরা।’

জিতেন্দ্র সিংয়ের কথায়, ‘ইতিমধ্যেই ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞানের সোলার প্যানেলের ব্যাটারিগুলি ফুল চার্জ হয়ে গিয়েছে। আরও কিছুটা তাঁপমাত্রা বৃদ্ধির অপেক্ষায় রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদের বুকে তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়লেই ইসরোর তরফে চন্দ্রযান ৩-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।’ তবে জিতেন্দ্র সিংয়ের এই আশা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত ইসরোর তরফে কোনও আপডেট আসেনি।

জিতেন্দ্র সিং আরও বলেন, ‘চন্দ্রযান ৩ দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হতে চলেছে। আর মাত্র কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরই ইসরোর ওয়েক আপ কল কার্যকরী হবে। ইসরোর অ্যালার্মে সাড়া দেবে বিক্রম এবং প্রজ্ঞান। আর তেমনটা হলেই ভারতের সঙ্গে আবার চন্দ্রযান ৩-এর যোগাযোগ স্থাপন সম্পন্ন হবে। ভারতই হবে একমাত্র দেশ যারা এই অসাধ্য সাধন করে দেখাবে। এবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষাতেই রয়েছে গোটা ভারত।

#WATCH| Union Minister of State, Science & Technology, Dr Jitendra Singh says, “The second phase of Chandrayaan-3 is about to take off in the next few hours… We are waiting for the wake-up call to be activated and Vikram and Pragyan to respond to that alarm… Then the… pic.twitter.com/yVONDlLs9S

— ANI (@ANI) September 21, 2023