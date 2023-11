বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে উৎসবের মেজাজ, টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছা মমতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ২০ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালের ময়দানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে উৎসবের মেজাজ ভারতজুড়ে। এরইমধ্যে এক্স হ্যান্ডেলে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, ‘আজ একটা মহান ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য। বিশ্ব আঙিনায় ক্রিকেটের সবচেয়ে নাটকীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। সমগ্র জাতি আপনাদের জয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের গর্বিত করুন, আজ আমাদের গৌরবময় করুন!’

Best wishes and good luck prayers for Team India on a great historic occasion and on the eve of a most dramatic battle of cricket in the world arena!! The entire nation awaits your march and triumph, your command and ascent to pinnacle!!

Make us proud, players, make us glorious…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 19, 2023