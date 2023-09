অ্যাকর্ডিয়নের পর এবার পিয়ানো, বৈঠকের মাঝেই সুর তুললেন মমতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: স্পেন সফরে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল মাদ্রিদের রাস্তায় স্থানীয় শিল্পীর হাতে থাকা অ্যাকোর্ডিয়ন বাদ্যযন্ত্রে ‘আমরা করব জয়ে’র সুর তুলতে৷ এরপর সন্ধ্যায় বাণিজ্যিক বৈঠক করেন মমতা। তবে আলোচনার ফাঁকেও তাঁকে দেখা যায় অন্য মেজাজে৷ এবার তাঁকে দেখা গেল পিয়ানোয় রবীন্দ্র সংগীতের সুর তুলতে৷ স্পেনীয় শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে পিয়ানোয় মমতা বাজান, ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’র সুর৷

সম্প্রতি এই নিয়ে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিও’য় দেখা যাচ্ছে, মমতার পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি৷ গলায় জড়ানো ক্রিম রংয়ের চাদর৷ শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে পিয়ানোয় সুর তুলছেন মমতা৷ স্পেনের ফুটবল সংস্থা লা লিগার সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের পরই ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে।

দেখুন সেই ভিডিও…

প্রসঙ্গত, গতকালও মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও সামনে আসে। সেখানে দেখা যায়, একটি জলাশয়ের ধার দিয়ে হাঁটছেন তিনি৷ মাদ্রিদের রাস্তায় মমতা নেমে পড়েন মর্নিং ওয়াকে৷ পাশাপাশি, শাড়ি পরে মাদ্রিদের রাস্তায় জগিংও করতে দেখা যায় তাঁকে৷ মমতার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মাদ্রিদের রাস্তায় স্থানীয় এক সংগীত শিল্পিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পীর হাতে থাকা অ্যাকোর্ডিয়নে তিনি সুর তোলেন ‘হাম হোঙ্গে কামিয়াব’৷ গতকাল মাদ্রিদে বহুজাতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্প ও লগ্নির বৈঠক সারেন মমতা। বৈঠকের পর টুইটে মমতা জানিয়েছেন, স্পেনের অন্যতম বড় টেক্সটাইল সংস্থা Tempe Grupo Inditex (Zara) এ রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী। চলতি বছর বড়দিনের আগেই এই সংস্থা উৎপাদন শুরু করতে পারে। পাশাপাশি গতকাল সন্ধ্যায় লা লিগার মহাকর্তা হাভিয়ার তেভেজের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। বৈঠকে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

An exciting development is on the horizon!

Tempe Grupo Inditex (Zara) , a major player in the textile industry, is expanding its operations. They are partnering with private entities to shift manufacturing to West Bengal, with production set to begin before Christmas 2023.… pic.twitter.com/5sww9Saqdh

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 14, 2023