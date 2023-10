প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নয় কংগ্রেস, বৈঠকে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে

বেঙ্গালুরু: মঙ্গলবার ২৬টি বিজেপি বিরোধী দলের বৈঠক চলছে বেঙ্গালুরুতে। সূত্রের খবর, বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, কংগ্রেস ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নয়। বরং সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং সামাজিক ন্যায়কে রক্ষা করাই তাঁদের লক্ষ্য।

At the joint Opposition meeting in Bengaluru, Congress President Mallikarjun Kharge said – We are aware that at the state level, there are differences between some of us. These differences are not ideological. These differences are not so big that we cannot put them behind us for… pic.twitter.com/sCKTAGO0Cc

— ANI (@ANI) July 18, 2023