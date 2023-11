দূষণে বিপর্যস্ত রাজধানী, পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি: দূষণে বিপর্যস্ত দিল্লি। সোমবার সকালেও দূষণের মাত্রা দেখে আতঙ্কিত দিল্লিবাসী। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ ৪৮৮। এই পরিস্থিতিতে এদিন উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জানা গিয়েছে, পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই ও সংশ্লিষ্ট সবকটি দপ্তরের আধিকারিকরা থাকবেন এই বৈঠকে।

#WATCH | Delhi: The air quality in Delhi is in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board.

(Drone camera visuals from near DND Flyover, shot at 9.30 a.m) pic.twitter.com/mt3A2FWaWl

— ANI (@ANI) November 6, 2023