‘ঘৃণা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে উন্নয়নের জয়’, এক্স হ্যান্ডেলে ধূপগুড়ির মানুষকে ধন্যবাদ অভিষেকের

কলকাতা: কড়া টক্কর দিয়েও শেষে জয়ের ধ্বজা ওড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়। শেষ পাওয়া খবর অবধি, তৃণমূল পেয়েছে ৯৬,৯৬১ ভোট। বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায় পান ৯২,৫৭৮ ভোট। মোট ৪,৩৮৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। পরাজিত বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী ইশ্বরচন্দ্র রায়। এদিন ভোটের ফলাফলে তৃণমূলের জয়ের পর এক্স হ্যান্ডেলে ধূপগুড়ির মানুষকে ধন্যবাদ জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘ঘৃণা ও ধর্মান্ধতার বদলে উন্নয়নের রাজনীতি গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ ধূপগুড়ি। জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রত্যেক দলীয় কর্মীকে স্যালুট। ধূপগুড়ির সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেখানে চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না।’

Thank you #Dhupguri, for embracing the politics of development over hatred and bigotry. Saluting every AITC worker for their tireless efforts in connecting with the people. We’re committed to leaving no stone unturned in ensuring Dhupguri’s all-round development. 🙏🏻

জয় বাংলা 💪🏻

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 8, 2023