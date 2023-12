নবান্নে মমতার মুখোমুখি হবেন শুভেন্দু? এক্স হ্যান্ডেলে অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিরোধী দলনেতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে নবান্নে পা রাখবেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা জানিয়েছেন বিরোধী নেতা।

এদিন রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠকের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর প্রোটোকল অনুযায়ী সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা বিরোধী দলনেতারও। তাঁর কাছে পৌঁছেছিল আমন্ত্রণপত্র ডিসেম্বরের ১ তারিখ।কিন্তু বৈঠকে মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র যাবেন না বলে জানিয়েছেন।

I refuse to participate in the Committee Meeting to select the Member of the State Human Rights Commission for the following reasons:-

a) The said Meeting is a mere eyewash which has only been planned by the ruling dispensation to give effect to favoritism.

The list of persons… pic.twitter.com/2Lazepau7M

