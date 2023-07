বরফ ঘেরা সিয়াচেনে বিস্ফোরণ, সেনা ছাউনিতে ধরে গেল আগুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন সেনা ছাউনি। বুধবার সিয়াচেনে ভারতীয় সেনার একটি বাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে রেজিমেন্টাল মেডিকেল অফিসার অংশুমান সিংয়ের। আহত হয়েছেন তিন জওয়ান। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের অনুমান, সেনা ছাউনিতে মজুত গোলাবারুদের স্তুপে আগুন লাগায় এই বিস্ফোরণ ঘটে।

প্রসঙ্গত, কারাকোরাম পর্বতমালার অন্তর্গত সিয়াচেন হিমবাহ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এটিই পৃথিবীর উচ্চতম সামরিক ক্ষেত্র। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষ মোকাবিলায় সেখানে ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

In a fire accident in the Siachen glacier today, one officer lost his life while three soldiers were injured. The injured have been safely evacuated from there to hospital. The incident took place around 3.30 AM: Indian Army officials

