পরপর ধাক্কায় আগুন পাঁচটি গাড়িতে, ঝলসে মৃত তিন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: পরপর ধাক্কা লেগে আগুন ধরল ৫টি গাড়িতে। সেই আগুনেই ঝলসে মৃত্যু হল তিনজনের। ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সোমবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় আগরা-মুম্বই জাতীয় সড়কে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় আগরা-মুম্বই জাতীয় সড়কের গণপতি ঘাটে গুজারি গ্রামের কাছে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি এবং বাইককে ধাক্কা মারে। ট্রাকটি মুম্বই থেকে ইনদওর যাচ্ছিল। সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা পাশের লেনে উঠে পড়ে। প্রথমে সেটি দু’টি ট্রাককে ধাক্কা মারে, তারপর একটি গাড়ি এবং বাইককে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে দু’টি ট্রাক-সহ মোট পাঁচটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী এবং দুই ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। এক শিশু-সহ তিন গুরুতর জখম। তাঁদের ইনদওরে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে দমকল পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণ ট্রাক এবং গাড়িগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। মৃতদের মধ্যে বাইকচালকের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁর নাম জিতেন্দ্র জাঠ। বাকি দুই ট্রাকচালকের পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক ট্রাকটির চালক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

#WATCH | Dhar, Madhya Pradesh: A major accident occurred at Ganesh Ghat located on the Agra-Mumbai National Highway where six vehicles, including cars and one truck, caught fire after colliding with each other. Police and fire brigade on the spot. Efforts to douse the fire are… pic.twitter.com/FD8KVrE3L1

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 25, 2023