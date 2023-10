বাংলার জন্য কতটা দরাজ মোদি সরকার, পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা: মোদি সরকারের জমানায় ১০০ দিনের প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় বাংলার জন্য বরাদ্দ বেড়েছে অনেকটাই। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লিতে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির মাঝে এক্স হ্যান্ডলে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বঞ্চনার অভিযোগ খণ্ডন করে পরিসংখ্যান দিয়ে শুভেন্দু দাবি করেছেন, ইউপিএ আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা ১০০ দিনের প্রকল্পে ১৪,৯৮৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। মোদি সরকারের আমলে এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৫৪,১৫০ কোটি টাকা বাংলাকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় যেখানে ইউপিএ জমানায় বাংলাকে ৫,৪৩১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে মোদি সরকারের আমলে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১১,০৫১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

Thank you Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji & Hon'ble Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj; Shri @girirajsinghbjp Ji for substantially increasing the allocation of the Central funds to the State of West Bengal for the implementation of the Central… pic.twitter.com/5fEJvyeCoL

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) October 2, 2023