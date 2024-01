Ayodhya Ram Temple | রামমন্দির দর্শনে ভিড়, ঠেলাঠেলি, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, বন্ধ হল দরজা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রথমদিনই রামলালা দর্শনের জন্য, দেখা গেল নজিরবিহীন ভিড়। রাম মন্দিরের প্রবেশপথে তুমুল হুড়োহুড়ি দর্শনার্থীদের।পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হল রাজ্য এবং জেলা প্রশাসনকে। মঙ্গলবার সকালে মন্দির চত্বরের ভিড়ে পদপিষ্ট হতে হল কয়েকজন দর্শনার্থীকে।অসুস্থ হলেন বেশ কয়েকজন।এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামলাতে শেষমেশ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন রামমন্দির কর্তৃপক্ষ।

VIDEO | Heavy rush of devotees being witnessed at Ayodhya Ram Mandir as it opens for the general public, a day after the Ram Lalla’s Pran Pratishtha.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/AspKBHKkiE

— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024