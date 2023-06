ব্রিটেনে নাইট ক্লাব থেকে তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ! গ্রেপ্তার ভারতীয় পড়ুয়া

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বিদেশে মদ্যপ তরুণীকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ভারতীয় ছাত্রের বিরুদ্ধে। ঘৃণ্য ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটেনের কার্ডিফ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে। গত বছর জুন মাসে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। তারপর এতদিন ধরে তার বিচার চলছিল। অবশেষে সম্প্রতি অভিযুক্ত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। কার্ডিফের সাউথ ওয়েলস পুলিশ নিজেদের টুইটার হ্যান্ডলে অভিযুক্তের ছবি সহ একটি পোস্ট করেছে। তাতে বলা হয়েছে, কার্ডিফের মতো জায়গায় এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তবে অভিযুক্ত একজন ভয়ংকর মানুষ।

#INCOURT l A man has been jailed for raping at a woman at a halls of residence in #Cardiff.

CCTV showed Preet Vikal carrying the victim in his arms and later across his shoulders out of the city centre.

1/2 pic.twitter.com/wfYrIggd7o

— South Wales Police Cardiff (@SWPCardiff) June 16, 2023