এশিয়ান গেমসে ফের সোনা, তিরন্দাজিতে সেরা ভারতীয় মহিলা দল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বৃহস্পতিবারের শুরুতেই ফের সোনা পেল ভারত। তিরন্দাজিতে দেশকে সোনার পদক এনে দিলেন ভারতের মেয়েরা। ফাইনালে চাইনিজ তাইপেইকে ২৩০-২২৯ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারতীয় মহিলা দল। সোনা জিতলেন জ্যোতি সুরেখা, অদিতি গোপীচন্দ এবং পারনীত কৌর। এনিয়ে তিরন্দাজিতে দ্বিতীয় সোনা পেল ভারত।

