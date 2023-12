লন্ডনে পড়তে গিয়ে নিখোঁজ ভারতীয় যুবক, কেন্দ্রকে হস্তক্ষেপের আর্জি বিজেপি নেতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: লন্ডনে পড়াশোনা করতে গিয়ে নিখোঁজ এক ভারতীয় যুবক। গত দু’দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে একথা বিদেশমন্ত্রককে জানিয়েছেন মনজিন্দর সিং সিরসা নামে এক বিজেপি নেতা। এবিষয়ে হস্তক্ষেপেরও আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, নিখোঁজ পড়ুয়ার নাম জি এস ভাটিয়া। গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে পূর্ব লন্ডন থেকে তিনি নিখোঁজ। শেষবার তাঁকে ক্যানারি হোয়ার্ফে দেখা গিয়েছিল। লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পড়ুয়ার জন্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন সিরসা। একইসঙ্গে তিনি শেয়ার করেছেন ভাটিয়ার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড ও রেসিডেন্স পারমিট। পাশাপাশি, দুটি নম্বরও সেখানে দিয়েছেন তিনি। সকলের কাছে তাঁর আবেদন, ওই ছাত্র সম্পর্কে কোনও খবর থাকলে যেন তা ওই নম্বরের মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

G S Bhatia, a student of Loughborough University, has been missing since Dec 15. Last seen in Canary Wharf, East London.

Bringing to the kind attention of @DrSJaishankar Ji

We urge @lborouniversity & @HCI_London to join efforts in locating him. Your assistance is crucial. Please… pic.twitter.com/iFSqpvWVV8

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 16, 2023