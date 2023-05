‘এই ঘটনা বিজেপিকে সাহায্য করবে’, বায়রনের দলত্যাগ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জয়রাম রমেশের

কলকাতা: সোমবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। এদিকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকে তীব্র অসন্তোষ জানিয়েছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস। মঙ্গলবার এনিয়ে টুইট করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল এটা ভালো করেনি। সাগরদিঘির মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। এর আগেও যেভাবে গোয়া, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় দল ভাঙানো হয়েছে তা বিরোধী ঐক্যেকে কোনওভাবেই মজবুত করবে না। বরং বিজেপিকে সাহায্য করবে।

Three months after he was elected as a Congress MLA in a historic victory Bayron Biswas has been lured away by the TMC in West Bengal. This is a complete betrayal of the mandate of the people of the Sagardighi Assembly constituency. Such poaching which has happened earlier in…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 30, 2023