আইপিএলে জাত চিনিয়েছেন, এশিয়া কাপে ডাক পেলেন বাঁহাতি ব্যাটার তিলক বর্মা   

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ আইপিএলে জাত চিনিয়েছেন, এবার সরাসরি ঢুকে পড়লেন জাতীয় দলে। ব্যাট হাতে তাঁকে দেখা যাবে এশিয়াকাপে। তিনি আর কেউ নন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তিলক বর্মা। যদিও জাতিয় দলের জার্সে আগেই গায়ে উঠেছে তিলকের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুরন্ত পারফরম্যান্স করার সুবাদে তিলকের জায়গা হয়েছে এশিয়া কাপের দলে।

ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বহু চর্চিত নাম তিলক বর্মা। গত দু’বছরের আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি গায়ে নিজের জাত আগেই চিনিয়েছিলেন এই তারকা ব্যাটার। চলতি মাসেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অভিষেক হয়। সেখানে দুরন্ত পারফর্মেন্সের কারণে এশিয়া কাপে জায়গা পান তিলক। স্বভাবতই আপ্লুত ২০ বছরের এই মারকুটে বাঁহাতি ব্যাটার। এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ড সফরে রয়েছেন তিলক। তবে আইরিশদের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ম্যাচে তাঁর রান ০ ও ১। কিন্তু ব্যার্থতা সত্ত্বেও এশিয়া কাপে তিলকের ওপর ভরসা রাখছেন জাতীয় নির্বাচকমন্ডলী।

🗣️🗣️ I want to do well and I’m pretty confident playing one day cricket.@TilakV9 describes his feelings after getting selected for #AsiaCup2023 👌👌 – By @RajalArora #TeamIndia pic.twitter.com/79A85QGcug

