ওয়াংখেড়েতে মূর্তি উন্মোচন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট মাস্টার ব্লাস্টারের

মুম্বই: বুধবার ওয়াংখেড়েতে উন্মোচিত হয়েছে শচীন তেন্ডুলকারের মূর্তি। এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট করলেন মাস্টার ব্লাস্টার। তিনি লিখেছেন, ‘এই ছবিটা আমার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। ১০ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে ২৫ জন ভক্তের জন্য ২৪টি উইকেট নিয়ে ঢুকেছিল নর্থ স্ট্যান্ডে। সেখান থেকে আইকনিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্ট্যাচু উন্মোচন। আমাদের আনন্দসূচক ধ্বনি, আমাদের বন্ধুত্ব এবং বছরের পর বছর ধরে নর্থস্ট্যান্ড গ্যাংয়ের সমর্থন আমি মনে রাখব।’

This photo has a very special place in my heart. From being a 10-year-old boy who was sneaked into the North Stand with only 24 tickets for 25 eager fans, to having my statue unveiled at the iconic Wankhede, life has truly come full circle. I still remember our joyous chants, the… pic.twitter.com/Oi481ktwBP

