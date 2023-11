তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন, হাজিরার আগেরদিনও এথিক্স কমিটিকে বিঁধলেন মহুয়া

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: টাকার বিনিময়ে লোকসভায় প্রশ্ন করার অভিযোগের তদন্তে বৃহস্পতিবার এথিক্স কমিটির মুখোমুখি হওয়ার কথা কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। তার আগে এথিক্স কমিটিকে চিঠি লিখলেন মহুয়া। সেই চিঠি প্রকাশ্যে এনেছেন সাংসদ নিজেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মহুয়া নিজের চিঠির কপি দিয়েছেন। লিখেছেন, ‘যেহেতু এথিক্স কমিটি মিডিয়ার কাছে আমাকে পাঠানো সমন প্রকাশ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছে আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ আমিও আগামীকাল আমার ‘শুনানির’ আগে কমিটির কাছে পাঠানো আমার চিঠিটি প্রকাশ করছি।’

Since Ethics Committee deemed it fit to release my summons to the media I think it is important I too release my letter to the Committee before my “hearing” tomorrow. pic.twitter.com/A8MwFRsImk

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 1, 2023