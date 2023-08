মুম্বই-বেঙ্গালুরু উদয়ন এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড, ধোঁয়ায় ঢাকল স্টেশন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ফের ট্রেনে দুর্ঘটনা। মুম্বই-বেঙ্গালুরু উদয়ন এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড। তবে ট্রেনটি খালি থাকায় জখম বা মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর সাঙ্গোলি রায়ান্না স্টেশনে। এদিন ওই স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছোনোর পর আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায় দমকলবাহিনী।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Fire broke out in Udyan Express after it reached Sangolli Rayanna Railway Station. The incident happened 2 hours after passengers deboarded the train. No casualties or injuries. Fire engine and experts reached the spot and asserting the situation.… pic.twitter.com/laBLreFDgI

— ANI (@ANI) August 19, 2023