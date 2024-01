Kuno National Park | কুনোয় তিন শাবকের জন্ম দিল নামিবিয়ার চিতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে (Kuno National Park) তিনটি শাবকের জন্ম দিল নামিবিয়া থেকে আনা স্ত্রী চিতা ‘জোয়ালা’। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই খবরটি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব (Bhupender Yadav)। ভিডিওতে তিনটি শাবকের সঙ্গে ‘জোয়ালা’কেও দেখা গিয়েছে। ভিডিওটি পোস্ট করে কুনোর জাতীয় উদ্যানে তিনটি শাবককে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। পাশাপাশি, বনকর্মীদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি। এক সপ্তাহ আগেই নামিবিয়ার অন্য একটি স্ত্রী চিতা ‘আশা’ শাবকের জন্ম দিয়েছিল। সাত দিনের মাথায় আরও তিন শাবকের জন্ম হল কুনো জাতীয় উদ্যানে।

২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে নামিবিয়া থেকে প্রথম দফায় ভারতে আনা হয়েছিল আটটি চিতা (Namibian Cheetah)। প্রথম দফাতেই ভারতে এসেছিল ‘জোয়ালা’। পরে দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা আনা হয়েছিল। ভারতে আনার পর কুনো জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয় চিতাগুলিকে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে কুনো জাতীয় উদ্যানে চারটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল ‘জোয়ালা’। তার মধ্যে তিনটি শাবকেরই মৃত্যু হয়েছিল। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে আরও তিনটি শাবকের জন্ম দিল ‘জোয়ালা’।

Kuno’s new cubs!

Namibian Cheetah named Jwala has given birth to three cubs. This comes just weeks after Namibian Cheetah Aasha gave birth to her cubs.

Congratulations to all wildlife frontline warriors and wildlife lovers across the country.

May Bharat’s wildlife thrive… pic.twitter.com/aasusRiXtG

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) January 23, 2024