প্রয়াত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা, শোকপ্রকাশ মমতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রয়াত হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

এদিন সকালে হাসপাতালে যান অভিজিৎ। তারপরেই তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। নির্মলাদেবীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Deeply saddened at the demise of Prof. Nirmala Banerjee, renowned economist, and mother of Nobel laureate Prof. Abhijit Vinayak Banerjee. She breathed her last today at Kolkata. I visited her at the hospital yesterday.

Prof. Nirmala Banerjee was trained at the London School of…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 3, 2023